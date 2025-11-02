◆ルヴァン杯決勝柏１―３広島（１日・国立）広島が柏に３―１で勝利し、３大会ぶり２度目の優勝を飾った。今季のＪリーグ公式戦最多となる６万２４６６人が詰めかけた中で、すべてセットプレーから前半で３得点を挙げ、柏の反撃を１点にしのいだ。優勝賞金は１億５０００万円。大卒１年目で日本代表に選出され、優勝に貢献したＦＷ中村草太（２３）がスポーツ報知に手記を寄せた。＊＊＊＊本当にここまでこられたの