◆サッカー全日本高校女子選手権静岡県大会 ▽決勝常葉大橘１―０藤枝順心（１日、草薙陸上競技場）常葉大橘が藤枝順心に１―０で競り勝って連覇を飾った。夏の県総体に続く２冠を達成。今秋からスペイン女子２部・エウロパに入団するＭＦ小島あのん（３年）が後半３０分、決勝の直接ＦＫを放り込んだ。守備も最後まで緩みなく、全国４連覇を目指す最強のライバルに得点を許さなかった。両校は１２月２９日に兵庫県内で開幕