◆第１８回ブリーダーズＣターフスプリント・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・芝１０００メートル）米国から参戦したシソスパイシーが勝利。日本馬のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は６着、ピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は１０着に敗れ、快挙達成はならなかった。インビンシブルパパは今回が芝転向３戦目で、国内外を通じてＧ１初挑戦。