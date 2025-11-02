2日に号砲が鳴る全日本大学駅伝（名古屋市・熱田神宮〜三重県伊勢市・伊勢神宮＝8区間、106・8キロ）の前日会見が1日、名古屋市内で開かれ、7年ぶり3度目の優勝を目指す青学大の原晋監督が「朝日にかける大作戦」を発令した。大学3大駅伝の初戦、出雲駅伝は「10年ぶりの大惨敗」という7位。敗因を「監督采配が悪かった」と区間配置の失敗に求めた指揮官は、補欠に回したエース黒田朝日（4年）をエース区間の7区に投入すること