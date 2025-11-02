京都5R・新馬戦（芝2000メートル）先団追走から内を突いて伸びたシャドウマスター（牡＝杉山晴、父キタサンブラック）が先に抜け出した圧倒的1番人気サリエンテを鼻差捉えた。北村友は「自分のリズムを刻んで内をロスなく運べて、最後もしぶとく脚を使ってくれた。1回使って良くなる雰囲気がある」と伸びしろを強調。杉山晴師は「元々2000メートル以上でと思っていた馬。距離が延びても」とクラシックディスタンスでの活躍を展