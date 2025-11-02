《東京競馬出来事＆制裁》【騎手変更】▽水沼（落馬負傷）→2R石田▽舟山（落馬負傷）→5R野中、6R木幡巧、12R遠藤▽長浜（負傷）→7R杉原、8R菊沢、10R岩田康、12R横山和【過怠金】▽7R…荻野極1万円（決勝線手前外斜行）▽8R…柴田善1万円（発走後内斜行）、永島5万円（直線内斜行）▽12R…荻野極1万円（ムチの使用法）【戒告】▽1R…岩田康（3角外斜行）▽8R…柴田善（直線外斜行）