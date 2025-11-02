ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）ら首脳陣、選手が１日、秋季キャンプ地の愛媛県松山市に入った。新指揮官にとっては自主トレを行ってきた思い出深い場所であり、自ら「ブンブン丸、発祥の地といっても過言ではない」と明言。“ブンブン丸２世”の発掘、育成に強い意欲を示した。フルスイングし、本塁打を量産した現役時代の池山監督の異名がブンブン丸だった。「一振りで（試合を）変えられる選手は１人でも２人でも多ければ