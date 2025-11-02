広島の22年ドラフト1位の斉藤が、宮崎・日南秋季キャンプ初日から精力的に動いた。課題練習では自ら、黒田博樹球団アドバイザーに相談。「指にかかった球を投げられていなかったので、動作を見てもらった」。その後、約1時間半にわたりマンツーマン指導を受け、主に下半身の使い方を助言された。今季は1軍デビューを果たすも、2試合で0勝1敗、防御率7・94。来季に向け「活躍できなかったら終わりだと思うので、しっかりやって