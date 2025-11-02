トランプのハートをわしづかみした高市首相10月28日午後4時すぎ。アメリカ海軍横須賀基地で、トランプ大統領（79）は、軍関係者を前に、高市早苗首相（64）を、「この女性は勝者だ。私たちはとてもいい友人になった」と持ち上げてみせた。首相に就任して1週間でトランプ氏との日米首脳会談に臨んだ高市氏。この言葉を引き出せただけで、初の顔合わせは大成功だったと言っていい。高市氏からすれば、トランプ氏と「ドナルド！