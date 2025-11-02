サッカー界のレジェンドの私生活をめぐる衝撃だ。元イタリア代表のアレッサンドロ・コスタクルタの息子が、若かりし頃から違法行為に手を染め、薬物依存症となり、死も望んだことを語った。セリエA優勝７回、チャンピオンズ・リーグ優勝５回を誇るコスタクルタは、ミランとイタリアサッカー界を代表するひとり。引退後はメディアでコメンテーターを務めており、妻のマルティナ・コロンバーリは女優・モデルというセレブ夫妻