【その他の画像・動画等を元記事で観る】 伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）と松本穂香が初共演でW主演を務める日10ドラマ『50分間の恋人』が、2026年1月からABCテレビ・テレビ朝日系で放送される。 ■“お弁当を30回つくる”契約を結んだ男女の恋 ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と