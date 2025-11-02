《京都競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽9R…トッピボーン（馬場入場後右前肢ハ行）▽10R…ホルトバージ（馬場入場後右前肢ハ行）【競走中止】▽2R…キシュウサラトイロ（右寛骨複骨折を発症し直線で落馬）▽4R…バラジ（2周目7号障害いけ垣着地時につまずき落馬）【過怠金】▽11R…亀田1万円（後検量について注意義務を怠る）【戒告】▽1R…田山（直線内斜行）▽7R…団野（直線で前の馬に接触した）