（来年1月期テレ朝系/「50分間の恋人」/）Hey！Say！JUMPの伊野尾慧（35）が女優の松本穂香（28）と共に来年1月期のテレビ朝日系ドラマ「50分間の恋人」（日曜後10・15）にダブル主演する。ゴールデン・プライム帯での主演は初。2人は初共演で、引かれ合う男女を演じる。仕事一筋な女性とAIだけが親友という変わり者イケメンのチグハグな恋模様を描くオリジナルのラブコメディー。ある日の出会いを機に、女性が男性に“弁当を3