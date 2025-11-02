黒竜江省ハルビン市の上空で30日、機敏な機体を持つ大型タンデムローター式無人ヘリコプター「謁影T1400」がホバリング、航路飛行、精密着陸など一連の飛行動作を完了した。これはハルビン聯合飛機科技が開発・製造した同ヘリコプターの初飛行が無事成功したことを示している。科技日報が伝えた。この「空飛ぶ大型トラック」は大積載量、高高度性能、全地形対応、超低コストといった特長を備える。最大離陸重量は1400キロ、