◇ルヴァン杯決勝広島3-1柏（2025年11月1日国立）柏と広島に在籍した故工藤壮人さんの娘が「レフェリーエスコート」を担当し、試合前に審判員とともに入場した。工藤さんは柏の育成組織出身で、15年まで所属。柏ではJ1通算56得点を記録した。13年にヤマザキナビスコ杯（現ルヴァン杯）で優勝した際には、決勝点を挙げて最優秀選手に選ばれた。17、18年には広島でプレーした。日本代表でも活躍したが、J3宮崎に所属してい