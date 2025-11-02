◇ルヴァン杯決勝広島3-1柏（2025年11月1日国立）日本代表の森保監督は決勝を視察し、セットプレーの重要性を再確認した。広島がロングスローと直接FKで全得点を挙げたことを受け「勝つためにセットプレーの得点率を上げないといけないと感じました」と実感。ロングスローを導入する可能性については「起用する選手の特徴を見ながら考えたい」とした。ガーナ、ボリビアと親善試合を行う11月の活動期間は天皇杯の準決勝と