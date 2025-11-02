◇ルヴァン杯決勝広島3-1柏（2025年11月1日国立）決勝の舞台で、MF中野のロングスローが猛威を振るった。前半25分、右サイドから投げ入れたボールを荒木が頭で押し込んで先制。さらに、前半終了間際には、ジャーメインの3点目の起点となった。スローインからシュートにつながるラストパス数で今季リーグ1位（8本）のスペシャリストは2ゴールをお膳立てし「今季途中で肩を痛めてなかなか距離が出せなかった。このためにし