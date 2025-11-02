宇宙空間に多くの実験機器や食料を運べるようになれば、活動の幅は飛躍的に広がる。日本は、国際的な宇宙開発に欠かせない輸送で存在感を高めていく必要がある。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」の１号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。宇宙飛行士が長期滞在する国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に、生活用品や実験装置を届ける。日本はこれまで、無人補給船「ＨＴＶ（愛称