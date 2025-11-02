日本経済の懸案となっている物価高は、円安の影響が大きい。日本銀行は、政府と意思疎通を図りながら、為替市場にも目配りして金融政策を運営することが重要だ。日銀は高市内閣の発足後、初の金融政策決定会合を開き、政策金利を０・５０％程度に据え置いた。今年１月の利上げ後、６会合連続で利上げを見送った。日銀は昨年３月に大規模な金融緩和策を終え、政策の正常化を進めている。経済や物価情勢の改善に応じ、金利を引