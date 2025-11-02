政府は２日付で、２０２５年秋の褒章受章者７３８人（うち女性１３６人）と２４団体を発表した。３日に発令される。学術研究や芸術、スポーツなどの分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章には、脚本家の宮藤官九郎さん（５５）や漆芸作家の水口咲さん（５１）ら１７人（同２人）が選ばれた。各職業分野で一筋に励んだ功績をたたえる黄綬褒章は中央競馬騎手の横山典弘さん（５７）ら２５７人（同１５人）、福祉や教育など公益に