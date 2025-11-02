柔道の講道館杯全日本体重別選手権第1日、女子7階級が千葉ポートアリーナで行われ、78キロ超級で東京五輪金メダルの素根輝（25＝パーク24）が優勝した。昨夏のパリ五輪以来1年3カ月ぶりの復帰戦。左膝の手術を経て復活を果たし、28年ロサンゼルス五輪へ再出発の一歩を踏み出した。今大会の結果を受けてグランドスラム東京大会（12月6、7日、東京体育館）の代表が決まる。復帰戦を優勝で飾った素根は、ホッと一息ついて感極まっ