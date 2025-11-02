新日本プロレス１日大阪大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック最終公式戦で、前年度覇者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組が石森太二（４２）、ロビー・エックス（３０）組に痛恨の敗戦を喫し、優勝決定戦（２日、岐阜）進出はならなかった。開幕から破竹の４連勝を飾り、全勝での連覇へ突き進んでいた２人に、まさかの落とし穴が待っていた。得意の合体技攻勢を仕掛けるべく石森にＴ