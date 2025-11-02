£×£×£Å¤Î?¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë?ÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¶Ë°­·³¡Ö£Í£Æ£Ô¡Ê¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡×¤ÎËâ¤Î¼ê¤ËÍî¤Á¤¿¡££±£°·î£±£·¡¢£±£¸Æü¤ÎÆüËÜÂç²ñÁ°½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç°­¤Î?¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¡¦¥µ¥à¥é¥¤?¤«¤éÁÇ´é¤ÇÉüµ¢¡£¥µ¥ß¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£Õ£Ó²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥¤¥ê¥ä¡¦¥É¥é¥°¥Î¥Õ¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥½¥í¡¦¥·¥³¥¢Î¨¤¤¤ë£Í£Æ£Ô¤Î¥¿¥Þ¡¦¥È¥ó¥¬¡¢¥¿¥ó¥¬¡¦¥í¥¢¡¢£Ê£Ã¥Þ¥Æ¥ª¡Ê¸µ¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¡Ë¡¢¥¿¥é¡¦¥È¥ó¥¬