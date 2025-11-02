TBSの田村真子アナ（29歳）が、11月1日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、若手の御手洗菜々アナ（24歳）＆南後杏子アナ（24歳）と同期では、トークの内容が違うと嘆いた。TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、田村アナが、肌がすごく荒れるようになったため、それをきっかけに食生活をすごく見直すようになったと話し、「たぶん今までだったらなんとなくカバー