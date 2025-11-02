Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）と女優の松本穂香（２８）が、来年１月期のテレビ朝日系ドラマ「５０分間の恋人」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）にダブル主演することが１日、分かった。恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子の菜帆（松本）が、ＡＩだけが親友の変わり者・晴流（伊野尾）と「弁当を３０回作る」という契約を結んだことから始まるラブコメディー。菜帆は晴流のズレた言動の中にある