阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）がこのほど、合同インタビューに応じた。２年ぶりのリーグ優勝を飾ったチームに、歯に衣着せぬ“岡田節”を連発。佐藤輝への思いやチームプレーに対する持論を展開した。―佐藤輝は守備（６失策）で不安がなくなったことが、バッティングにもいい影響が出た。岡田オーナー付顧問（以下、岡）「守備で不安って、俺はやっと５年間ノックの数がおうてきたなと思ってるけど。ノック受けた