阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）がこのほど、合同インタビューに応じた。２年ぶりのリーグ優勝を飾ったチームに、歯に衣着せぬ“岡田節”を連発。主戦投手の扱いなど、持論を展開した。―日本シリーズを見て。岡田オーナー付顧問（以下、岡）「まあ感想いうても。２戦目はちょっとびっくりしたけどなあ※。やられ方がなあ、やっぱり。短期決戦やからなあ。流れ的にはなあ」―いまも監督目線で見ている。岡「そら