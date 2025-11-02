日本シリーズのＭＶＰに輝いたソフトバンク・山川穂高内野手（３３）が１日、「どすこい！」に終止符を打った。西武時代の１９年から続けてきた、おなじみの本塁打パフォーマンスを「もう、やめます」と宣言。「ゲームセットまで、とにかく集中。グラウンドで一切、歯を見せないぐらい。ホームラン打っても、喜んではダメ」と理由を語った。シリーズは大活躍したが、今季全体は不振。打率２割２分６厘、２３本塁打、６２打点で