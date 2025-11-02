バドミントンの混合ダブルスで、渡辺勇大（28＝J―POWER）と組んで28年ロサンゼルス五輪を目指している田口真彩（20＝ACTSAIKYO）が1日、東京・大田区総合体育館で開幕したS/Jリーグの開幕戦に登場した。左膝ケガの休養を経て9月の韓国オープンで国際大会復帰。10月のマレーシア・スーパー100で同ペア初の優勝を果たした。左膝は万全でなく、この日の女子ダブルスも敗れたが「痛みと向き合いながら」と現状を話した。