TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、11月1日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、ビールに関する“安住紳一郎アナの金言”を語った。TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、「ビールは働き始めてからが1番美味しい」という話題となる。宇賀神アナは「確かにそうだよね。何かこう、耐えたこととか辛いことがあった後のビールの方が美味しい」とコメント。さらに宇賀神