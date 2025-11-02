群馬県の住宅で27年前、一家3人が殺害された事件で、警察は指名手配されている男の情報提供を呼びかけました。1998年1月、当時の群馬県群馬町の住宅で夫婦と母親の3人が殺害された事件で、警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（56）を殺人の疑いで全国に指名手配しています。警察はきのう、小暮容疑者の顔写真を載せたティッシュを配って、情報提供を呼びかけました。群馬県警捜査一課上原哲 警部「名古屋の事件も26