きのう（1日）、成田空港に向かう京成線の車内でモバイルバッテリーから火が出て、持ち主の20代の男性が顔に軽いやけどをしました。きのう午後5時半ごろ、千葉県成田市の成田湯川駅と空港第2ビル駅の間の京成線の車内で、「モバイルバッテリーが発火した」と119番通報がありました。警察によりますと、20代の男性が持っていたモバイルバッテリーから火が出て、火はすぐに消し止められましたが、男性が顔に軽いやけどをしたというこ