[11.1 エールディビジ第11節 フェイエノールト - フォレンダム]FW上田綺世が今季12ゴール目を決めた。フェイエノールトは1日のオランダ・エールディビジ第11節でフォレンダムと対戦。先発した上田は前半19分に先制ゴールを挙げた。上田は直前の前半17分にも鋭いシュートを放ったが、ゴール右外に外していた。得点の匂いを漂わせ始めると、前半19分に結果を残す。中盤からのパスワークがPA右に流れると、DFヒバイロ・レアトが