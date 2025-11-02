【ブンデスリーガ第9節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-0(前半3-0)レバークーゼン<得点者>[バ]セルジュ・ニャブリ(25分)、ニコラス・ジャクソン(31分)、オウンゴール(43分)<警告>[バ]レオン・ゴレツカ(90分+1)[レ]イブラヒム・マザ(65分)