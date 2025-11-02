ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は期が改まった1日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、2日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。松井繁が押し切る。準優も危なげなく逃げ、仕上がりに不安は見当たらない。強力機の森野が捲り、捲り差しで迫る。田村は的確に差して。柳生の一撃が怖い。＜1＞松井繁状態は変わっていない。出足、行き足、回り足はしっかりしている。インか