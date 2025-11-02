【キーウ共同】ウクライナ軍のシルスキー総司令官は1日、東部ドネツク州の要衝ポクロウシクで、軍や保安局、国防省情報総局が合同でロシア軍部隊の掃討作戦を実施していると表明した。ロシア軍の圧力を受けながらも「市は包囲も封鎖もされていない。補給路は確保している」と強調し、反攻継続を訴えた。ウクライナの戦況分析グループ「ディープ・ステート」によると、ロシア軍はポクロウシクの南部を掌握しているものの、市の