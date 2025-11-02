オランダで列車とトラックが衝突する事故がありました。踏切に入ってきた1台のトラック。一度は通り過ぎかけたもののバックします。そして、再び線路を渡ろうとしますが…勢いよく列車が衝突し、トラックは大破しました。現地メディアによりますと、列車には、およそ200人の客が乗っており、トラックの運転手を含めた5人がけがをしました。事故の原因はわかっていませんが、線路の復旧には少なくとも1週間ほどかかるということです