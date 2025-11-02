上田綺世が今季12ゴール目フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が止まらない。11月1日、エールデイビジ第11節フォレンダム戦で今季12ゴール目をマークした。前半19分、ペナルティーエリア内で味方が折り返したボールに飛び込んでダイレクトで合わせた。これで上田は今季開幕からリーグ戦11試合で12ゴールと大活躍。得点ランク首位を独走している。10月の3試合では5ゴールをマークし、日本人初となるリーグの月間最