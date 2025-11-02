ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、バイエルンとレヴァークーゼンが対戦した。昨シーズン王者で首位のバイエルンと、一昨シーズンの王者であるレヴァークーゼンの対戦。バイエルンは今シーズンの公式戦で14連勝と無傷の状態。欧州5大リーグのクラブとして、連勝の新記録を樹立した中で何的のレヴァークーゼンをホームに迎えた。ミッドウィークにはチャンピオンズリーグ（CL）のパリ・サンジェルマン（PSG）戦を控える中で、ハ