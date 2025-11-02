日本―南アフリカ後半、トライを決める矢崎（下左）＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】ラグビーのテストマッチは1日、ロンドンのウェンブリー競技場で行われ、世界ランキング13位の日本代表は、同1位でワールドカップ（W杯）2連覇中の南アフリカ代表に7―61で大敗した。2015年W杯イングランド大会以来の勝利はならず、対戦成績は1勝3敗。日本は序盤から失点を重ね、前半を0―26で折り返した。後半はFB矢崎（早大）がトライ