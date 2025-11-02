トットナムのフランク監督は31日、DF高井幸大（21）が大腿四頭筋を負傷していたことを明らかにした。1日のチェルシー戦に向けた会見で「コウタは大腿四頭筋の問題。もうすぐ練習を始める予定だ」と明かした。川崎Fから今夏に加入した日本代表のセンターバックは7月下旬に足底筋膜炎で離脱。その後は復帰間近とする指揮官の発言や現地報道もあったが、公式戦出場がない状況が続いている。