米大リーグ、ドジャースの大谷翔平【トロント共同】米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズ（WS＝7回戦制）は1日、トロントで第7戦が行われ、大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（23）を擁するナショナル・リーグ王者のドジャースが球団初の連覇を懸け、アメリカン・リーグ優勝のブルージェイズと対戦する。第6戦を勝って3勝3敗としたドジャースは大谷が第4戦から中3日で先発登板。投打「二刀流」として「1番・投