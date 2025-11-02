4人組ダンスパフォーマンスグループ、s＊＊t kingz（シットキングス）が1日、日本武道館でライブを行った。歌唱のないダンスグループとして初の同所でのライブを成功させたのが2年前。今回は規模を2日間に拡大し、前日と合わせて計1万2000人を魅了した。幕開けは「Get on the floor」。総立ちで拍手を送るファンに、激しくリズミカルなダンスで“あいさつ”返し。会場の熱気を一気に高めると「SMOKE」「MORECHAU」と畳みかけた。一