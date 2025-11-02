◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」南アフリカ６１―７日本（１日、英ロンドン）世界ランク１３位の日本代表が迎えた、Ｗ杯２連覇の南アフリカ戦。２０１５年Ｗ杯で「ブライトンの奇跡」を演じた日本は、７―６１で敗戦。世界ランク１位に、力の差を見せつけられた。前半から王者が日本を圧倒した。４分、敵陣右サイド深くのラインアウトから、代名詞のモールを押し込んでフランカーのコリシがトライ。日本の東京ベ