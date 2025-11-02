◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズは１日（日本時間２日）、ブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で３勝３敗で迎えた第７戦が行われる。ドジャースが勝てば球団史上初で１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来の２年連続ワールドシリーズ制覇となり、ブルージ