俳優の佐藤健（36歳）が11月1日、自身初となる単独アジアツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING − ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を、台湾・台北よりスタートさせた。Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中バンド・TENBLANKのボーカルを務める佐藤。10月にTENBLANKとして、横浜・ぴあアリーナMMで1万8000人を動員したファンミーティングを大成功させたばかりだが、その熱気も冷めやらぬ中、アジアツアー初日となる