【ロンドン＝平地一紀】ラグビーの日本代表（世界ランキング１３位）は１日、ワールドカップ（Ｗ杯）２連覇中の南アフリカ代表（同１位）とロンドンのウェンブリー競技場でテストマッチを行い、７―６１（前半０―２６）で大敗した。日本は、立ち上がりから劣勢となり、前半は無得点のまま大量失点。後半はＦＢ矢崎が日本唯一のトライを挙げたものの、点差を広げられた。通算対戦成績は、日本の１勝３敗となった。２０１５年