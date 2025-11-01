スターバックス コーヒー ジャパンが、カクテル・フード・コーヒーを楽しめるホリデーシーズンのディナーセット「アリビアーモ™ バー アペリチェーナ（ARRIVIAMO™ BAR APERICENA）」をスターバックス リザーブ®ロースタリー 東京アリビアーモ™バーで期間限定販売する。期間は12月8日から2026年1月18日まで。 【画像をもっと見る】 アリビアーモ™ バー アペリチェーナは、今夏に販売し人気を博