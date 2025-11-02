ラ・リーガ第11節が1日に行われ、アトレティコ・マドリードとセビージャが対戦した。前半はアウェイのセビージャがアトレティコ・マドリードの攻撃を抑え込み、ゴールレスのまま後半へ。その後半も膠着した状況が続いたものの、ホームのアトレティコが徐々に圧力を強めていくと、60分すぎにアトレティコ・マドリードがPKを獲得。これをフリアン・アルバレスが決めて均衡を破った。勢いに乗るアトレティコは77分、右サイドで