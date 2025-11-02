お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が11月1日、都内のスタジオから生配信を行い、吉本興業の新しい有料配信プラットフォーム「DOWNTOWN＋」をスタートさせた。この日、1年10か月ぶりの活動再開となる松本がスタジオに登場すると、「DOWNTOWN＋」の年額プランに登録し、抽選で招待された会員から大きな拍手と「おかえりー！」という歓声が沸き起こる。松本は、鳴りやまない拍手と歓声に感極まったような表情を見せて、「